Адвокаты Telegram отозвали апелляцию на запрет продажи токенов в США

Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную ими в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют документы, поступившие в субботу в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram, в марте удовлетворил ходатайство данного регулирующего органа. Кастел на неопределенный срок запретил компании продавать Gram и передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения. Адвокаты компании в конце марта оспорили данное постановление в Апелляционном суде Второго округа США.

В базы обоих судов поступило уведомление, из которого следует, что "апелляция отозвана". В документе уточняется, что такое решение было принято по согласию сторон. Другие детали не приводятся.