Создана цифровая платформа, обнаруживающая симптомы COVID-19

Исследователи создали специальную цифровую платформу, которая с помощью кольца Oura с 90-процентной точностью может обнаруживать симптомы, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ht.

Кольцо Oura Health - это гаджет, который существует на рынке уже некоторое время. Им уже пользуется принц Гарри, который получил кольцо в подарок от своей жены, принцессы Меган. Кольцо может постоянно измерять жизненные показатели пользователя, такие как частота сердечных сокращений, температура тела и сжигание калорий. Его возможности также могут оказаться необходимыми для быстрого выявления симптомов, связанных с COVID-19.

С помощью колец исследователи из Института нейробиологии Рокфеллера и Университета Западной Вирджинии собирают физиологические данные, такие как температура тела, вариабельность сердечного ритма, частота сердечных сокращений, частота дыхания и характер сна. Затем они передают эту информацию специально созданным моделям на основе искусственного интеллекта. Этот метод позволяет обнаружить симптомы SARS-CoV2-19 даже на 3 дня раньше, чем стандартные тесты.

Несмотря на то, что система работает с 90-процентной точностью, все еще есть 10 процентов бессимптомных людей, которые могут быть неучтенными этим гаджетом. Тем не менее, это решение является многообещающим и может указывать путь развития решений в будущем.

В настоящее время платформа тестируется более чем 600 медицинскими работниками в США.