Раскрыты характеристики бюджетного смартфона OnePlus

Блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший надежную репутацию за достоверность своих утечек, опубликовал спецификации OnePlus Nord - первого за долгое время недорогого смартфона OnePlus. По его информации, новинку оснастят 6,44-дюймовым экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессором Snapdragon 765G среднего уровня и батареей емкостью 4115 мАч.

Аппарат получит 8 либо 12 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от модели, и накопитель объемом 128 либо 256 ГБ. Работать OnePlus Nord, скорее всего, будет на операционной системе OxygenOS 10 на базе Android 10.

Устройству приписывают четырехкамерный модуль: с основным 48-мегапиксельным объективом, 8-мп широкоугольным, 5-мп датчиком глубины для портретной съемки и создания эффекта размытия заднего плана, а также 2-мп модуль для макросъемки. Подключаться смартфон сможет по Bluetooth 5.1, NFC и Wi-Fi 2x2 MIMO.

Выпустить OnePlus Nord могут 21 июля. Как ожидается, цена устройства не превысит $300, что сделает его прямым конкурентом Google Pixel 3a и будущего Pixel 4a.