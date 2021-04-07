Clubhouse объявила о внедрении прямых денежных переводов

Социальная сеть Clubhouse и платежный сервис Stripe объявили о работе над реализацией системы прямых денежных переводов между пользователями сети. Об этом во вторник, 6 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С сегодняшнего дня социальная сеть Clubhouse начинает работу с тестовой группой в рамках внедрения получения платежей и предоставления данной возможности каждому ее пользователю.

"С сегодняшнего дня все пользователи смогут осуществлять (денежные. - Ред.) переводы, и мы будем волнообразно внедрять возможность получения платежей, начав сегодня с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать отзывы, настроить данную функцию и предоставить ее всем (пользователям. - Ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы сети.

В сообщении также уточняется, что с отправителя денежных средств будет взиматься небольшая комиссия на обработку перевода денежной суммы. Средства перечисляются партнеру Clubhouse - платежной системе Stripe, сама же социальная сеть остается без процента от транзакций.

Функция перевода денежных средств считается первой функцией, предоставляющей пользователям социальной сети возможность получать платежи, не выходя из нее.