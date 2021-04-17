В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, о чем сообщается на сайте Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи стали сообщать о неполадках после 15.00 мск. 72% проблем касаются работы сайта, 27% - входа в Twitter. Сбой наблюдается в Финляндии, Польше, Чехии и других европейских странах.

Днем ранее в популярной соцсети Twitter заявили о проблемах при загрузке твитов. В настоящий момент причина неполадок и время устранения сбоя при загрузке твитов в микроблоге американской социальной сети не уточняются.

Также проблемы наблюдались у сервиса Instagram. Больше всего жалоб (71%) были связаны с проблемами в загрузке новостной ленты. Еще 15% обратившихся пользователей сообщили о сбоях в авторизации, а 12% столкнулись с трудностями в работе сайта Instagram.