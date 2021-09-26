Измерены реальное время и мощность зарядки iPhone 13

Тестирование показывает, что iPhone 13 заряжается примерно за полтора часа, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Мы уже узнали, что смартфоны линейки iPhone 13 работают без подзарядки значительно дольше, чем предшественники. Теперь же в Сети появились первые тесты скорости зарядки семейства iPhone 13.

Тесты показали, что iPhone 13 Pro Max может достигать мощности до 27 Вт. Полная зарядка iPhone 13 Pro Max (от 0% до 100%) занимает около 86 минут. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4373 мА•ч. Мощность капельной подзарядки iPhone 13 Pro Max составила около 0,8 Вт.

Стандартная модель iPhone 13 была протестирована с 20- и 30-ваттными зарядными устройствами. При этом они выдали максимум 19 и 21 Вт соответственно. Однако время зарядки с использованием обоих зарядных устройств оказалось одинаковым и составило около 89 минут. Мощность капельной подзарядки iPhone 13 составляла около 0,7 Вт. В iPhone 13 установлен аккумулятор емкостью 3240 мА•ч.

Наконец, источник протестировал и iPhone 13 mini, который заряжался при мощности до 15 Вт. Полная зарядка заняла около 87 минут. В iPhone 13 mini установлен аккумулятор емкостью 2438 мА•ч.

Если вам придётся покупать зарядное устройство для нового смартфона, то для обычного iPhone 13 хватит 20-ваттного адаптера, iPhone 13 mini подойдёт и 18-ваттная зарядка, а 30-ваттный блок питания раскроется только с iPhone 13 Pro Max. Информации об iPhone 13 Pro источник не сообщил.