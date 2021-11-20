Ракета компании Astra вывела на орбиту груз Космических сил США

Частная американская компания Astra совершила успешный запуск легкой ракеты-носителя Rocket 3.4 с тестовым грузом Космических сил США. Он вывден на орбиту Земли, сообщила компания в Twitter в субботу, 20 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Старт ракеты был осуществлен с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) в 01:16 по времени Восточного побережья США.

В рамках миссии STP-27AD2 основу полезной нагрузки составляли измерительные приборы Космических сил США. В ходе запуска были апробированы возможности ракеты по выводу на орбиту перспективных американских военных мини-спутников. Реального вывода космического аппарата не было произведено.

Это уже второй запуск на орбиту ракетой компании Astra Space груза Космических сил США. В конце августа он окончился неудачей. Из-за отказа одного из двигателей первой ступени и отклонения от траектории на высоте 50 километров по командам с Земли ее полет был прекращен, и она упала в океан.

Носитель Rocket 3.4 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м, она может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.