Стало известно о закрытии одного из сервисов Google

Мессенджер Hangouts от компании Google прекратит свою работу в ноябре 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. Отмечается, что пользователей этого мессенджера автоматически переведут в другой сервис - Google Chat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, пользователи мобильного приложения Hangouts начнут получать уведомления с предложением на скачивание Google Chat "в ближайшее время". Пользователи же веб-версии Hangouts столкнуться с уведомлениями о скором переносе их данных в Google Chat с июля.

Google уверяет, что все чаты и их содержимое в ноябре будет перенесено в Google Chat автоматически. Тем, кто не хочет ждать дня "икс", Google предлагает воспользоваться программой Takeout для организации самостоятельного "переезда".

В The Verge отметили, что Hangouts - не первый чат, которому Google в этом году приказала долго жить. До этого ИТ-гигант свернул другой свой проект под названием Google Talk.