Ford предупредил инвесторов о снижении поставок машин

Американский автопроизводитель Ford Motor предупредил инвесторов о том, что высокая инфляция и отсутствие запчастей приводят к снижению поставок. Об этом сообщает MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В результате к концу третьего квартала на складах компании будет оставаться от 40 тысяч до 45 тысяч автомобилей "из-за отсутствия в настоящее время ряда деталей в связи с недостаточностью поставок", заявили в Ford.

Компания также сообщила, что в соответствии с результатами недавних переговоров платежи поставщикам за квартал будут примерно на $1 млрд выше, чем ожидалось, из-за инфляции.

Тем не менее, Ford подтвердил прогноз на весь текущий год, по которому скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат может составить $11,5-12,5 млрд. В третьем квартале данный показатель ожидается в районе $1,4-1,7 млрд.

Предупреждение Ford "свидетельствует о том, что нехватка автозапчастей и проблемы с цепочками поставок все еще сохраняются", отмечает аналитик CFRA Гарретт Нельсон. "По иронии судьбы Ford, возможно, стал жертвой собственного успеха, поскольку недавний рост продаж в США значительно опередил конкурентов", - добавил он. По его словам, производство Ford в третьем квартале "очевидно, не успевало за спросом".

Компания планирует опубликовать финансовые показатели за прошедший квартал 26 октября.

C начала 2022 года капитализация Ford упала более чем на 28%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 18,2%.