Раскрыто количество беспилотных автомобилей Apple

Apple увеличила количество водителей, тестирующих функцию автопилота, до 180 человек. Об этом сообщает издание MacReports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, Apple не раскрывает планы относительно создания автопилота и собственного автомобиля, однако обязана отчитываться перед властями Калифорнии. Изучив поданные штату документы, авторы выяснили, что Apple наняла 15 водителей для тестирования технологии автопилота, увеличив их количество до 180 человек. Число машин, принимающих участие в тестах на общественных дорогах Калифорнии, осталось неизменным - 69 штук.

Специалисты также отметили, что в прошлом отчете у Apple было зарегистрировано 165 пилотов. Уточняется, что компания проверяет технологию автопилота на базе внедорожников Lexus, оснащенных специальными сенсорами.

В материале говорится, что Apple заметно уступает другим компаниям, которые тестируют свои разработки в сфере автопилотирования в Калифорнии. Так, компания Waymo имеет 345 машин и 1057 водителей, Cruise - 386 автомобилей и 417 водителей.