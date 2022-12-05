Apple планирует экранизировать историю падения криптобиржи FTX

Apple планирует экранизировать книгу Майкла Льюиса про крах криптобиржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники издания оценивают сделку в семизначную сумму. Отмечается, что кроме Apple на право экранизировать скандальную историю рассчитывают Amazon и Netflix. Однако шансы Apple оценивают выше, так как компания сделала самое выгодное предложение.

Американский писатель и финансовый журналист Майкл Льюис известен благодаря своим книгам "Большая игра на понижение", "Невидимая сторона" и "Человек, который изменил все". Чтобы написать книгу о Бэнкмане-Фриде, автор провел с основателем FTX шесть месяцев.

11 ноября третья по капитализации в мире криптобиржа FTX объявила о своем банкротстве.