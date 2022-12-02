Описана операционная система на замену iOS и Android

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что новая мобильная операционная система на замену iOS от Apple и Android от Google должна создаваться специально под веб-интерфейс, чтобы не иметь ограничений в работе из-за решений одной компании. Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам нужна новая мобильная ОС, которая будет полностью построена на Web-технологиях", - отметил он. По словам бизнесмена, в разработке может принять участие группа инженеров-программистов, которые будут работать над новой ОС на основе программ с открытым исходным кодом.

Он также указал на то, что это позволит сохранить равенство приложений, потому что от разработчиков не потребуют ограничивать возможности веб-приложений, как происходит на iOS в настоящее время.

Дорси привел в пример Firefox OS - ОС с открытым исходным кодом для смартфонов и планшетов от Mozilla. Компания прекратила работу над операционной системой в сентябре 2016 года.

"Нам нужен гибридный подход, PWA - это только начало, нам нужно, чтобы ОС пошла гораздо дальше для оптимизации", - заключил Дорси.

PWA (прогрессивные веб-приложения, или progressive web app) - это на самом деле сайты, которые похожи на приложения для смартфонов не только внешне, но и функционально.