Важная новость для владельцев гаджетов Apple

Стоимость замены батареи в устройствах Apple будет увеличена с 1 марта 2023 года. Об этом со ссылкой на компанию сообщает портал Macrumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, замена аккумулятора в США для всех моделей iPhone 13 и более старых моделей, на которые не распространяется гарантия, увеличится на $20 долларов и составит $89.

Также будут скорректированы цены на замену аккумуляторов в iPad и компьютерах Apple. Например, для MacBook Air услуга подорожает на $20, а для MacBook Pro - на $50. При замене аккумулятора в iPad пользователям также придется заплатить на $20 больше.

Отмечается, что повышение цен затронет только тех пользователей, у которых нет гарантии AppleCare или AppleCare+. С помощью последней пользователи могут запросить бесплатную замену батареи, если ее емкость превышает 80%.

Изменения вступят в силу уже 1 марта 2023 года.