В Windows 11 появилась функция быстрого обновления ОС
Пользователям Windows 11 дали возможность получать обновления системы вне очереди. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Новую функцию обнаружили в тестовой сборке операционной системы под номером 25314. По словам изучающих Windows энтузиастов, появившаяся настройка позволяет получать обновления на компьютер максимально быстро - сразу же, как только они вышли.
Журналисты отметили, что Microsoft практикует поэтапное развертывание апдейтов для Windows. Это означает, что вышедшее обновление поставляется на компьютеры поочередно - таким образом, некоторые пользователи могут получить апдейты раньше остальных. По словам специалистов, подобная практика дает время на тестирование обновления, выявление и устранения ошибок.
В материале говорится, что опция быстрых обновлений, скорее всего, заинтересует опытных пользователей, которые хотят получать апдейты в первую очередь. Ожидается, что новая настройка появится в следующем крупном обновлении ОС от Microsoft.
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