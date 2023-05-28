Жестким дискам предрекли скорое исчезновение
После 2028 года классические жесткие диски полностью исчезнут из продажи, их заменят подешевевшие SSD, заявил вице-президент по исследованиям и разработке Pure Storage Шон Розмарин. Об этом сообщает Blocks&Files, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам специалиста, такой переход к концу 2020-х голов связан не только с резким снижением стоимости SSD, но также с ростом стоимости электроэнергии и появлением на рынке SSD-накопителей на флеш-памяти NAND PLC.
Однако Розмарин уточнил, что пока полного исчезновения HDD стоит ожидать именно среди корпоративных клиентов, а не у обычных пользователей ПК и ноутбуков.
Аналитики периодически публикуют прогнозы о скором падении цен на память NAND и утверждают, что тенденция сохранится в ближайшие годы. В связи с этим ведущие производители HDD, компании Seagate и Western Digital начали создавать свои версии SSD в попытке сохранить позиции на рынке в случае ухода жестких дисков.
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