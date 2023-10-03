Япония поддержит присоединение Азербайджана к проекту Artemis

К проекту Artemis присоединились 29 стран. Мы были бы рады участию Азербайджана в этом проекте и готовы оказать поддержку в этом направлении.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Хироши Ямакама на пресс-конференции НАСА, состоявшейся во второй день проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса.

Подчеркнув наличие связей сотрудничества между JAXA и Азербайджанским космическим агентством (Азеркосмос), Х.Ямакама сказал: "Если Азербайджан захочет присоединиться к проекту Artemis, мы готовы поделиться информацией как в первой, так и во второй фазе".

Отметим, что Artemis ("Артемида") - это программа по изучению поверхности Луны. Ракета Artemis-1 была успешно запущена из Космического центра Кеннеди 16 ноября прошлого года. Это первое интегрированное летное испытание космического корабля "Орион" и ракеты-носителя Space Launch System.