https://news.day.az/hitech/1615829.html Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности - ФОТО
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности - ФОТО
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно данным министерства цифрового развития Азербайджана, подписание состоялось в ходе визита делегации во главе с начальником Службы электронной безопасности Азербайджана Самиром Расуловым в Казахстан.
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