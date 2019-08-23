Препарат, разработкой которого занимаются ученые из онкологического центра Питер Макаллама в Мельбурне, должен избавить наш организм от стареющих клеток, открыв человечеству дверь к долголетию без старости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению ученых, стареющие клетки - один из ключевых факторов процесса старения и главная задача нового поколения лекарств - изгнать их из нашего организма. "Стареющие клетки утратили способность к делению, но они не мертвы, это, скорее, спящие клетки - они ничего не делают, но остаются метаболически активными", - рассказал Киф Чан, научный сотрудник центра Питера Маккаллума. По его словам, с возрастом таких "спящих" клеток в организме становится все больше и именно это запускает многие возрастные процессы и заболевания.

Однако, как отмечают ученые, процесс старения клеток нельзя исключить из нормальной жизни организма, ведь именно "стареющие" клетки отвечают за заживление ран, эмбриональное развитие и активную работу иммунной системы. "Мы сосредоточены на создании прицельных сенолитиков - препаратов, способных находить "заснувшие" клетки и запускать их вновь. И аналогичная технология уже разработана нами для терапии метастазирования рака, когда лекарство ищет "проснувшуюся" раковую клетку и убивает ее, то есть мы принципиально знаем, как можно создать прицельный сенолитический препарат", - добавил Чан.

"Есть процессы, которые довольно сложно разделить на полезные и вредные. Например, иммунная система отвечает за вторжение инфекции и мы видим воспаление, там работают стареющие клетки, но длительное воспаление провоцирует также множество возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, артрит, сердечно-сосудистые проблемы и так далее", - рассказала Джудит Кампизи из института геронтологии Бака в США.

По ее словам, в последнее десятилетие произошел взрыв исследований, направленных на остановку или обращение вспять процессов старения с помощью препаратов, известных как сенолитики. "На самом деле нет причин, по которым вы не можете наслаждаться жизнью в 95 лет так же, как и в 25, нам просто нужно научиться использовать все, что мы знаем о клетках", - сказал профессор Кампизи.

Сенолитики - условное название класса лекарственных препаратов, отличительной особенностью которых является способность избирательно инициировать гибель постаревших клеток. Удаляя постаревшие клетки, сенолитики запускают процесс регенерации, цель которого - заполнить новыми клетками образовавшееся пространство и таким образом омолодить ткани. Современные сенолитики не очень сильно повышают продолжительность жизни, и врачи считают, что рационально использовать их не как монотерапию, а в сочетании с другими способами.

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