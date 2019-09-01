Китайские ученые из Чжэцзянского университета изобрели гель, который помогает восстановить целостность зубов без пломб.

Как сообщает New Scientist, в состав геля входят строительные блоки настоящей эмали - кальций и фосфат, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В исследовании использовались человеческие зубы, пораженные кислотой. Их поместили в искусственную среду, которая имитировала полость рта человека. Спустя 48 часов после нанесения геля был отмечен рост новой эмали.

Отмечается, что толщина новой эмали составила всего 3 микрометра. Однако ученые уверяют, что при регулярном использовании геля толщину "ремонтного" слоя можно повысить.

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