https://news.day.az/medicine/1152264.html Создан гель, который восстанавливает зубы без пломб
Создан гель, который восстанавливает зубы без пломб
Китайские ученые из Чжэцзянского университета изобрели гель, который помогает восстановить целостность зубов без пломб.
Как сообщает New Scientist, в состав геля входят строительные блоки настоящей эмали - кальций и фосфат, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В исследовании использовались человеческие зубы, пораженные кислотой. Их поместили в искусственную среду, которая имитировала полость рта человека. Спустя 48 часов после нанесения геля был отмечен рост новой эмали.
Отмечается, что толщина новой эмали составила всего 3 микрометра. Однако ученые уверяют, что при регулярном использовании геля толщину "ремонтного" слоя можно повысить.
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