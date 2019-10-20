Про то, что этот препарат является отличным абсорбентом, применяющимся чаще всего для выведения из организма токсинов, знают все. Но это далеко не все полезные свойства активированного угля. Какие еще проблемы он способен решить, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

Помогает при пищевых отравлениях

Это, наверное, самая известная проблема, с которой пытаются справиться при помощью активированного угля. Прием препарата на первых стадиях отравления помогает избежать тяжелых последствий отравления. Это возможно благодаря тому, что активированный уголь быстро выводит из организма токсины, которые являются причиной рвоты, болей в животе и других первых признаков отравления.

Сохраняет здоровье почек

Активированный уголь выводит из организма токсины, содержащиеся в мочевине, а значит, способствует нормализации работы почек.

Помогает при метеоризме и вздутии живота

Прием активированного угля перед употреблением пищи значительно уменьшает возникновение кишечных газов.

Очищает пищеварительную систему

Мы ежедневно употребляем в пищу продукты, содержащие большое количество всевозможных токсинов: пестициды, содержащиеся в овощах и фруктах, мясо с гормонами и другую "химию". Увы, таковы реалии современной жизни. Чтобы снизить их негативное воздействие на организм, необходимо очищать пищеварительную систему от накапливающихся в ней вредных элементов. Регулярное употребление активированного угля помогает быстро и эффективно это сделать.

Делает кожу чистой, а волосы роскошными

Активированный уголь успешно применяется в косметологии. Он буквально "высасывает" из пор кожи лишний жир и грязь, делая ее чистой и свежей. То же самое с волосами: активированный уголь очищает волосяные фолликулы от грязи и жира, вследствие чего волосы приобретают блеск и становятся шелковистыми.

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