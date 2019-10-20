Свекольный напиток способен победить гипертонию, улучшить обмен веществ в организме и даже справиться с камнями в почках и печени! Квас из свеклы по старинному рецепту - замена лекарственному бальзаму высшего качества.

Полезные свойства свеклы не вызывают сомнений. Этот овощ очищает кровь, облегчая работу печени, нормализует работу кишечника и даже повышает гемоглобин, сообщает Day.Az со ссылкой на ТакПросто.

Предлагаем тебе приготовить свекольный квас без использования дрожжей. Употребляя его достаточно часто, ты очистишь организм от всего ненужного и поможешь внутренним органам работать без сбоев. Терпкий, свежий вкус свекольного кваса не имеет аналогов...

Свекольный квас без дрожжей

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- 1 свекла

- 2 л воды

- 4 ст. л. сахара

- 1 черствая корка ржаного хлеба

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очисти свеклу и нарежь на маленькие кусочки.

Помести нарезанную свеклу в стеклянную банку, залей водой, добавь сахар и корочку хлеба.

Прикрой банку марлей и оставь напиток на 3-4 дня. Перебродивший квас процеди, перелей в бутылку с плотно закрывающейся пробкой и храни в холодильнике.

Свекольный квас содержит ценные минеральные вещества: рубидий и цезий помогают организму бороться с гипертонией. В составе напитка есть витамины С, РР и группы В. Рекомендуем употреблять квас 2-3 раза в день после еды.

Не зря этот чудодейственный бальзам всегда ценился в народе - ты моментально почувствуешь себя лучше, начав пить квас каждый день. Невероятный подъем сил и улучшение работы всех систем организма гарантированы!

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