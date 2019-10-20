Чудодейственный напиток спасет от камней в почках
Свекольный напиток способен победить гипертонию, улучшить обмен веществ в организме и даже справиться с камнями в почках и печени! Квас из свеклы по старинному рецепту - замена лекарственному бальзаму высшего качества.
Полезные свойства свеклы не вызывают сомнений. Этот овощ очищает кровь, облегчая работу печени, нормализует работу кишечника и даже повышает гемоглобин, сообщает Day.Az со ссылкой на ТакПросто.
Предлагаем тебе приготовить свекольный квас без использования дрожжей. Употребляя его достаточно часто, ты очистишь организм от всего ненужного и поможешь внутренним органам работать без сбоев. Терпкий, свежий вкус свекольного кваса не имеет аналогов...
Свекольный квас без дрожжей
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 свекла
- 2 л воды
- 4 ст. л. сахара
- 1 черствая корка ржаного хлеба
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очисти свеклу и нарежь на маленькие кусочки.
Помести нарезанную свеклу в стеклянную банку, залей водой, добавь сахар и корочку хлеба.
Прикрой банку марлей и оставь напиток на 3-4 дня. Перебродивший квас процеди, перелей в бутылку с плотно закрывающейся пробкой и храни в холодильнике.
Свекольный квас содержит ценные минеральные вещества: рубидий и цезий помогают организму бороться с гипертонией. В составе напитка есть витамины С, РР и группы В. Рекомендуем употреблять квас 2-3 раза в день после еды.
Не зря этот чудодейственный бальзам всегда ценился в народе - ты моментально почувствуешь себя лучше, начав пить квас каждый день. Невероятный подъем сил и улучшение работы всех систем организма гарантированы!
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре