Британские исследователи выяснили, как часто могут болеть COVID-19 непривитые

Исследователи из Университета Лидса в Великобритании выяснили, как часто заболевают коронавирусной инфекцией люди, которые не вакцинировались. Об этом сообщает газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые заявили, что невакцинированные заболевают COVID-19 в среднем раз в 16 месяцев. Как отмечает издание, иммунитет в коронавирусу со временем снижается, что может привести к случаям повторного заражения.

Кроме того, Guardian ссылается на исследование ученых из Дании, которое показало, что лица моложе 65 лет защищены от повторного заражения на 80% в течение как минимум шести месяцев, в то время как люди старше 65 лет защищены лишь на 47%.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике российского Министерства здравоохранения Оксана Драпкина объяснила разницу между антителами после прививок и перенесенного COVID-19.