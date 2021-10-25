Впервые опубликованы фотографии «дельта»-штамма коронавируса

Центр "Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индийский штамм коронавируса, также называемый "дельта"-вариантом, быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле, поэтому инфицированные им могут заражать других, даже не зная, что заражены сами.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность вытеснения "дельты" вариантом AY.4.2. Вероятность вытеснения старой версии "дельта"-штамма коронавируса новым вариантом AY.4.2 существует, но это вряд ли произойдет теми же стремительными темпами.

В ведомстве также напомнили о подготовке перед сдачей ПЦР-теста. Проводить анализ следует не раньше, чем после 3-4 часов от последнего приема пищи. Перед ПЦР-тестом также не рекомендуется принимать лекарственные спреи и капли. Это может привести к ложноотрицательному результату.