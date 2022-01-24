Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко назвал эффективный способ восстановления после коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, переболевшим COVID-19 людям медики рекомендуют дышать морским воздухом. Однако, поскольку не каждый имеет такую возможность, можно вместо нескольких дней на море провести один час в галокамере, или соляной пещере.

Специалист отметил, что сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. Он пояснил, что сухой соляной воздух или аэрозоль способен улучшить дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия в свою очередь значительно уменьшает отек слизистой бронхов.