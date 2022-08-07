Врач развенчала миф о вреде мороженого летом
Врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова рассказала, что вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az.
"Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора", - рассказала врач.
Она добавила, что если организм не здоров, то не стоит есть слишком много мороженого. Это может усугубить состояние человека.
Нежданова добавила, что мороженое в целом является достаточно полезным для нервной системы и иммунитета. Продукт содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы.
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