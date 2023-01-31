Медики омолодили клетки сердца человека с помощью гена долгожителей

Ученые из Бристольского университета выяснили, что введение гена, обнаруженного у долгожителей, может обратить вспять снижение функции сердца и снизить его биологический возраст на 10 лет. Исследование опубликовано в журнале Cardiovascular Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что люди, которые доживают до 100 и более лет, менее склонны к сердечно-сосудистым осложнениям. В новом исследовании ученые выяснили, что один из генетических вариантов, который особенно часто встречается у долгожителей, может восстановить нормальную работу клеток сердца человека.

Ученые продемонстрировали, что однократное введение мутантного гена, останавливало ухудшение функции сердца у мышей среднего возраста. При введении пожилым мышам этот ген обращал вспять многие признаки старения сердца. Биологи сообщили, что это было равноценно омоложению сердца человека на десять лет.

Затем ученые отобрали клетки сердца у пожилых пациентов с тяжелыми заболеваниями, многие из которых перенесли трансплантацию сердца. Введение гена в эти клетки в лабораторных условиях привело к омоложению клеток, которые участвуют в формировании новых кровеносных сосудов.

Несмотря на то, что генная терапия уже сейчас используется для лечения некоторых заболеваний, введение продуктов генов (белков) более безопасно. Ученые надеются, что их открытие позволит разработать такую терапию для людей с сердечной недостаточностью.