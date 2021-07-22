Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан

22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил город Нафталан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному в центре города, возложил к нему цветы.