https://news.day.az/officialchronicle/1363828.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан
22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил город Нафталан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник великому лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному в центре города, возложил к нему цветы.
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