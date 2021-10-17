https://news.day.az/officialchronicle/1392804.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту
17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту.
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