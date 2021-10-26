https://news.day.az/officialchronicle/1396227.html Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Эрдогана в Азербайджан примером настоящего братства
Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Эрдогана в Азербайджан примером настоящего братства
Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан примером настоящего братства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 октября выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангилане.
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