https://news.day.az/officialchronicle/1485901.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в торжественной церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в торжественной церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
9 августа в турецком городе Конья проходит торжественная церемония открытия V Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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