Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в торжественной церемонии открытия V Игр исламской солидарности в Конье

9 августа в турецком городе Конья проходит торжественная церемония открытия V Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Новость обновляется