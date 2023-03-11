https://news.day.az/officialchronicle/1545662.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции - ФОТО
11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым в формате видеоконференции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной проведения встречи в формате видеоконференции стал позитивный результат теста на COVID-19 у членов болгарской делегации.
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