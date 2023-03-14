https://news.day.az/officialchronicle/1546311.html Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа
Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа
После начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или увеличение существующих объемов поставок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
"Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа", - подчеркнул глава государства.
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