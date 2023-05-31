Президент Ильхам Алиев: Потребность в азербайджанском газе растет

Потребность в азербайджанском газе растет.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" в Бакинском Экспо-центре.

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