Президент Ильхам Алиев: Ирак и Азербайджан всегда демонстрируют солидарность в различных международных структурах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что официальный визит Президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами и откроет новую страницу в нашем сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, глава государства сказал 20 ноября в Баку в заявлении для прессы после встречи с иракским коллегой в расширенном составе.

Подчеркнув, что это первый официальный визит Президента Ирака в Азербайджан за всю историю наших дипломатических отношений, Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит носит исторический характер.

"В ходе встречи один на один и во время встречи с делегациями фактически определены основные направления нашего дальнейшего сотрудничества. Мы, безусловно, будем продолжать поддерживать друг друга в международных институтах. Ирак и Азербайджан всегда демонстрируют солидарность в различных международных структурах. В ООН, в Движении неприсоединения, в Организации исламского сотрудничества мы всегда поддерживаем друг друга, всегда защищаем суверенитет и территориальную целостность друг друга", - заявил глава государства.