https://news.day.az/officialchronicle/1619857.html Президент Ильхам Алиев: В Карабахе основное препятствие — мины
Президент Ильхам Алиев: В Карабахе основное препятствие — мины
Основное препятствие в Карабахе - это установленные мины. Кроме этого для нас никаких препятствий нет. Для этого мы мобилизовали финансовые резервы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.
"Восстановление Карабаха станет основной частью нашей инвестиционной программы. Карабах - наивысший приоритет для нас, потому что люди ждут момента, когда смогут вернуться на свои земли", - подчеркнул глава государства.
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