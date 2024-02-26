https://news.day.az/officialchronicle/1640519.html Президент Ильхам Алиев: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости
Сегодня мы здесь (в Ходжалы - ред.), и то, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости. Сегодня возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
"Азербайджанская армия является и профессиональной, и патриотичной, и умелой, и в то же время она проводит операции таким образом, что за короткий период времени были проведены операции, которые считались невозможными. Одна из них, а может, и главная - это Шушинская операция", - добавил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре