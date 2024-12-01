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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Лачина - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от армянской оккупации. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Наша история Победы - прошло четыре года со дня освобождения Лачина от армянской оккупации. #QarabağAzərbaycandır #KarabakhisAzerbaijan"