https://news.day.az/officialchronicle/1721924.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы - ФОТО 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы - ФОТО
10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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