Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Литвы

10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется