Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О дипломатической службе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, данный закон регулирует направления деятельности и функции органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, правовые основы и правила организации службы в органах дипломатической службы, а также основы правового положения сотрудников органов дипломатической службы, вопросы, связанные с материальным обеспечением и социальной защитой сотрудников и членов их семей.

Отметим, что глава государства также подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 27 декабря 2024 года № 109-VIIQ "О дипломатической службе" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.