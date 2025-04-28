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Президент Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме. Новость обновляется