https://news.day.az/officialchronicle/1748514.html Президент Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
Новость обновляется
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