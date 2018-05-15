Пашинян поехал к Путину торговаться

В Армении в минувший понедельник забыли обо всем, все внимание общественности было приковано к Сочи, где проходило заседание экономического совета ЕАЭС. Но даже не это, а встреча нового премьера Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным является темой дня и всей последней недели.

Когда "бархатная революция" только начиналась, все с нетерпением ожидали изменения политического курса Еревана. Но смены курса не произошло. Наоборот, стольких комплиментов и заверений в вечном дружбе в адрес Москвы нельзя было услышать даже от замшелого режима Сержа Саргсяна. Начали даже поговаривать о причастности российской стороны к случившемуся в Армении. Иначе как было объяснить, что радикально антироссийский политик Никол Пашинян, всегда нещадно критиковавший зависимость Армении от Москвы и требовавший переориентации на Запад, вдруг резко изменил свою позицию.

Конечно, дело не в изменении позиции. Это большая геополитическая игра, в которой Пашинян - не самая важная фигура. Не хотелось бы называть этого романтика от политики пешкой, он однозначно не пешка, но и ферзем тоже не является. И правила игры определяет тоже не Никол Пашинян и, тем более, не армянский народ.

Долгожданная встреча Пашиняна с Путиным состоялась. О чем стороны говорили один на один, неизвестно, ну, а на людях - все о том же, о неразрывных связях, вековом братстве, новом импульсе и т.д.

О чем говорил Пашинян с Путиным? На этот счет существует целых три версии. Первая - получал новые инструкции. Вторая - торговался, шантажируя Москву российской базой. Третья - попрошайничал.

Первую отметаем сразу. Вторая могла бы иметь место в чистом виде, если бы не было третьей. Проще говоря, существование российской базы может стать одним из окрыляющих факторов, позволяющих новым властям Армении, не доходя до открытого шантажа, выторговывать у Москвы какие-то преференции, в том числе в карабахской теме. Думается, Пашинян не упустит такой возможности, чтобы что-то получить. Потому что вышеуказанная третья версия в истории армяно-российских отношений, а именно попрошайничество, всегда существовала, существует и будет существовать. Попрошайничество, а еще зависимость, вытекающая из исторической памяти. Последняя, зараза, не дает покоя, а когда какие-то леонтьевы и прочие вдруг наступают на больную мозоль, она обостряется до невозможности.

Любопытный расклад представил в этом плане Regnum. В статье, посвященной встрече Пашиняна с Владимиром Путиным, обращается внимание на два момента.

Первый. Поздравив главу России с Днем Победы, армянский премьер с милой улыбкой заметил, что "было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади - это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс".

Намек на желание продолжать вооружаться российским оружием вполне прозрачен, считает автор статьи. Но здесь у Армении без вариантов - вооружаться в другом месте Еревану будет накладно вплоть до невозможности развиваться адекватно ВС Азербайджана. Поэтому в этих словах армянского премьера резче звучит комплимент в адрес лично российского президента за "достижения российского военно-промышленного комплекса". И необходимо отметить, что эта довольно продуманная лесть должна оказаться беспроигрышной - поставлена хорошая основа для перспективы поиграть новыми российскими игрушками, отмечает издание.

Второй момент. Пашинян поделился с Путиным своей радостью по поводу увеличения числа российских туристов в Армении. Это, считают в Regnum, намек на переориентацию туристических потоков из России на Армению.

Отметим, что в свое время такое успешно было сделано по Турции, причем, поток российских туристов в эту страну не прерывался даже в условиях недавнего кризиса между этими странами. Если аналогичный поток хлынет в Армению, это принесет хоть какое-то оживление в экономику, заметное глазу рядовых граждан, ожидающих от своего премьера как минимум восьмого чуда света. Причем, в краткосрочной перспективе.

Одним словом, опять попрошайничество с элементом легкого шантажа. Но последний влезает в контекст скорее так, по привычке. А в целом, как бы не выстраивали свою пропаганду те или иные армянские политики, они прекрасно знают, кому обязаны наличием на карте региона такого государства, как Республика Армения, и вряд ли хоть на минуту забывают о том, что приобрело армянство в результате такого российско-армянского "векового братства".

Кто бы не стоял за "бархатной революцией" в Армении, а выиграла снова Россия. Тихо, спокойно, без единого "выстрела".

И от этой реальности армянскому обществу никуда не деться.

Зульфугар Ибрагимов