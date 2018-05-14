Жириновский предъявил ультиматум Пашиняну: Мы не будем помогать Армении, которая предает Россию

Показательное событие произошло несколько дней назад в Москве. 24 апреля Союз армян России организовал митинг в честь годовщины так называемого "геноцида армян". Цирк был организован как положено: музыка, веселье, тряпка, которую оккупанты называют флагом марионеточного образования "НКР", забавная чушь со сцены и благодарные зрители.

Гвоздем программы должен был стать - и стал - Владимир Жириновский. Бессменный лидер ЛДПР выступил на митинге, успев посочувствовать армянам за то, что им в свое время не передали грузинский Батуми, пожалел бедных-несчастных за то, что их очень мало и им всегда достается, а также попытался убедить их в том, что спокойствие для вас, армян - только тут, мол, в России.

"Мы вас поддерживаем, потому что у нас общая историческая судьба. Большинство армян живут за пределами своей родины и не могут вернуться, потому что там нет работы и тяжело жить", - подчеркнул Жириновский.

Ну, а под конец своего выступления, пустившийся в раж владимир Вольфович вообще решил отойти от популизма и пошел рубить правду-матку. Снова вспомнив про то, как могло бы быть восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и РФ через Грузию, Жириновский вдруг заявил, что может случиться так, что если что, Россия может и не успеть прийти на помощь Армении.

Как? Жириновский не стал долго ждать и фактически обратился с ультиматумом к Николу Пашиняну. "Мы не можем помогать, если в Ереване будет враждебное России правительство! Мы не можем помогать тем, кто предает нашу страну. Пусть об этом подумают те, кто будет сегодня и завтра решать, куда повернуть курс внешней политики Армении", - сказал лидер ЛДПР.

Ну, и на добивочку, Владимвольфыч решил уточнить, что тогда произойдет с армянами: "Вас там не знаю - полтора миллиона? Найдут деньги, подкупят каждого!", - сказал он.

Видимо, слова эти были сказаны не просто так - и точно дойдут до адресата - Пашиняна.

Азер Гасымлы