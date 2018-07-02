Нерешенность любых конфликтов несет угрозы для безопасности региона - ГРУЗИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Наличие беженцев на почве региональных конфликтов - болезненная проблема стран, которые непосредственно столкнулись с сепаратизмом. В этом смысле, к сожалению, Азербайджан из-за захватнической политики соседней Армении не стал исключением. Но, помимо нашей страны, с проблемой территориальных притязаний столкнулась и соседняя Грузия, где проживает примерно 300 тысяч беженцев из Абхазии и Южной Осетии.

При этом чуть ли не ежегодно Грузия инициирует резолюцию в ООН чисто гуманитарного характера о возвращении этих беженцев в свои родные дома. В минувшем году Генеральная ассамблея ООН в очередной раз проголосовала за данную резолюцию по положению беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Что любопытно, за предложенный Грузией проект резолюции проголосовали 76 государств-членов, а среди 15 стран, проголосовавших против этого документа, была соседняя Армения, которая вроде как позиционирует себя на протяжении всей истории взаимоотношений с Грузией как дружественное ей государство и близкий сосед по региону.

К слову сказать, то, что в этом документе оказалась Россия, имеет логическое какое-то объяснение, а вот позиция армянской стороны вызывает вопросы. То, что Армения любые шаги предпринимает в угоду личных интересов (вернее интересов правящих там режимов), было очевидно всегда. Точно также она поступила десять лет назад, когда эта резолюция впервые была вынесена на Генассамблею ООН. Свое истинное отношение к грузинам она продемонстрировала уже в 2008 году. Однако в самой Грузии не придали действиям армянской стороны должного внимания. А зря. Армения в этом чувствительном для грузин вопросе продолжала гнуть свою позицию и в последующие годы, несмотря на зависимость от Грузии в экономическом плане. Армяне умудряются голосовать всякий раз против возвращения грузинских беженцев в Абхазию и Цхинвальский регион, но и при этом все еще не лишились нормальных отношений с Грузией. Каким образом? Ответ неоднозначный.

Лживая суть армянства в том, что они способны находить для себя оправдания и сбрасывать ответственость на чужие плечи. К примеру, буквально в последний раз, когда армяне проголосовали в очередной раз против известной резолюции, эту "почетную миссию" взял на себя один из представителей армянской общины в Грузии.

Он заявил в комментариях грузинским СМИ, что армян, дескать, смущают некоторые формулировки резолюции, так как по аналогии может быть поставлен вопрос относительно Карабаха. В Грузии такой нелепой аналогии не придали значения, хотя, конечно, настораживает то, что армян в Абхазии стало почти в два раза больше, чем самих абхазцев. И этим фактам грузинам пренебрегать не стоит наверняка. Хотелось бы, напомнить дружественной нам Грузии о том, что именно Армения на протяжении истории своего существования заглядывалась на чужие земли. Так было в отношении Турции, где фривольно проживали в свое время армяне, в Азербайджане, откуда изгнали свыше 1 млн. азербайджанцев, захватив 20 процентов чужих территорий.

Сейчас на очереди Абхазия, куда возвращаться грузинам всячески пытаются препятствовать именно армянские сепаратисты. К слову сказать, вынужденные переселенцы из Абхазии пока еще не теряют надежд на возвращение в родные места, они периодически протестуют и зачастую прямо перед посольством Армении в Тбилиси. Эта проблема часто муссируется в СМИ, и на сегодняшний день - одна из самых обсуждаемых.

Day.Az по этой теме высказался известный грузинский эксперт-международник Арчил Сухарилидзе.

Политолог отметил, что нерешенность любых региональных конфликтов, которые способствуют гуманитарной катастрофе в виде притока беженцев, создает социально-экономические проблемы внутри стран и однозначно представляет серьезные риски и угрозы для безопасности и стабильности всего региона.

По его словам, на фоне радикального размежевания мира на два блока - прозападный и пророссийский - грузинское правительство априори рассматривало Армению как стратегического партнера Кремля.

"Поэтому, Тбилиси особо и не пытался обсудить эту тему с Ереваном. На мой взгляд, грузинские политические элиты недооценивают важность диалога с государствами постсоветского пространства. Что касается реакции грузинской стороны, то она есть. В Грузии понимают огромную зависимость Армении от России, и совершенно очевидно, что Ереван не хочет принимать решения, которые могут вбить клин между Арменией и Россией", - сказал грузинский эксперт.

Матанат Насибова