Без России Армения не сможет существовать как государство

Армения со времени своего существования всегда зависела от России, финансово, экономически, политически и прочее, в таком же положении она находится и сегодня, поэтому я не думаю, что она сможет существовать как независимое государство без российской поддержки.

Такого мнения придерживается независимый политолог Тахир Сабитов.

По его словам, Армения была и остается форпостом России, и в этом и есть ее спасение.

"На протяжении последних лет в Армении усиливаются антироссийские настроения, все чаще звучат заявления о необходимости выхода страны из-под российского влияния. Последние события в Армении - так называемая "цветная революция", которая привела к власти руками западных спецслужб новое правительство, показали, что в Армении колоссально увеличились масштабы недовольства российской политикой, участились лозунги с призывами: Россия - оккупант, Россия прочь руки от Армении и прочее. Тем не менее, все эти призывы не стоят выеденного яйца, потому что лишись российской поддержки, Армения окончательно погрязнет в своих экономических проблемах. Армения долгие годы находится в политической изоляции из-за нерешенности карабахского конфликта, и за это время в стране накопились большие проблемы социального и экономического характера, это при том, что страна не лишена поддержки со стороны России.

А что станет с Арменией, если она действительно выйдет из состова ЕАЭС? Лично я считаю, что руководство Армении не пойдет на такой кардинальный шаг, несмотря на громкие заявления, которые звучат периодически в этой стране. Все эти лозунги рассчитаны на внутреннюю аудиторию, не более. Прежний правящий режим серьезно развалил страну - и финансово и экономически, вогнал ее в политический тупик, а какие шаги предпримет нынешнее правительство, пока не понятно.

Но в любом случае я считаю, что потуги в сторону западного фланга, а также попытки выйти из ЕАЭС не сулят этой стране положительные дивиденды. Армения с ее многочисленными проблемами не нужна Западу, а пока все, на что может рассчитывать Армения, - так это на поддержку России. Но эта поддержка локально решает ее проблемы, комплексно страна может полностью выйти из экономической блокады и политической изоляции лишь в случае урегулирования карабахской проблемы", - сказал наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова