Российский эксперт спрогнозировал серьезное охлаждение в отношениях Армении и РФ

В основе протестной базы граждан Армении, за счет которой, с поддержки определенных сил на Западе, неявной поддержки силовых структур, к власти пришел Никол Пашинян, было недовольство населения режимом Саргсяна, так называемым "карабахским кланом" и РПА.

Такого мнения придерживается известный российский политолог, доцент Института мировых цивилизаций Виталий Журавлев.

По его словам, армянская оппозиция была в основном ориентирована на Запад, особенно на такие страны как США, Франция, Германия и другие.

"Важные критерии, на основании которых можно делать выводы о новой внешней политике Еревана, - это сохранение (или несохранение) членства Армении в ОДКБ, ЕАЭС, сохранение российских военных баз, уровень и объем двусторонних политических и экономических контактов и т.д.", - сказал Day.Az В.Журавлев.

По оценкам политолога, на сегодняшний день есть большая угроза охлаждения отношений между Арменией и Россией, особенно учитывая стремление первой наращивать отношения с США и ЕС.

Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт Армении с Азербайджаном, противоречия в отношениях Армении и Турции также представляют серьезную угрозу для безопасности и стабильности региона.

"Соседний Азербайджан проводит наиболее последовательную политику на Южном Кавказе. Между нашими странами издавна сложились дружеские и добрососедские отношения, имеется широкий спектр для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во многих сферах торговли, экономики, культуры и военно-технической сфере", - сказал эксперт, отметив, что у стран есть большой потенциал и желание для продолжительного сотрудничества.

Матанат Насибова