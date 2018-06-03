Пашиняна привели к власти западные спецслужбы - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Несмотря на заверения нового лидера Армении Никола Пашиняна в приверженности курса на дружбу с Россиией, многое вызывает опасения и сомнения.

Такое мнение высказал Day.Az известный российский политолог и репортер, руководитель Центра " Аналитика" Евгений Михайлов.

По его словам, Пашинян пришел к власти на волне народного недовольства кланом Сержа Саргсяна, использовав момент и однозначную поддержку западных спецслужб, чтобы сделав гору обещаний обездоленному населению, стать тем, кого мы видим.

"Совершенно очевидно, что Пашинян понимает, что нельзя сразу и резко показывать негатив в отношении России иначе армянский народ его не поймет. Он будет постепенно, внедряя в правительство абсолютно русофобски настроенных политиков , формировать почву для возможного разрыва отношений с Москвой. Что мы уже и наблюдаем. Мы видим его визит в Грузию и совместные, ласкающие слух Америки заявления.

Не нужно быть специалистом, чтобы не видеть очевидное", - заявил политолог Day.Az

По мнению российского аналитика, уже в ближайшее время Грузия может стать членом НАТО и основным плацдармом блока на Южном Кавказе.

"Полагаю, следущая для обработки - это Армения и тогда пояс замкнется, если Москва не предпримет кардинальные меры.

В данной ситуации мы наблюдаем интересную тенденцию. Чем больше Россия сближается с Турцией и Азербайджаном, тем очевиднее усилия Запада по отрыву исторически близких стран как Грузия и Армения. По моему мнению, на данный момент у нас есть в регионе только один партнер, которого не шатает из стороны в сторону - это Азербайджан.

Сильное и в экономическом и политическом смысле государство и кстати, с большой русской диаспорой. Можно еще с натяжкой назвать и Турцию, которая именно в последнее время взяла резкий курс на сближение с Россией", - продолжил аналитик, заключив, что Москва сможет расставить приоритеты в своей внешней политике, и увидеть своих реальных друзей.

Матанат Насибова