Армяне нагло выдают грузинское наследие за свое - ГРУЗИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

То что испокон веков армяне заглядывались на чужое добро, пытаясь всячески присвоить территории других государств, их историю, культурное, религиозное и прочие наследия в прямом и широком понимании - традиционная черта всего мирового армянства.

Это очевидный факт, который не стоит оспаривать, собенно если взять как пример - отношения Армении к ее ближайшим соседям по региону - к Турции, Ирану, Азербайджану, и кстати, этот список дополнила и Грузия, к территориям и религиозному наследию которой армяне давно предъявляют притязания. Известно, что на протяжении нескольких лет армяне безуспешно пытаются присвоить храм Грузинской Православной церкви ( "Тандоянц"), расположенной в Тбилиси, обвиняя грузинскую сторону в фальсификациях якобы армянского наследия.

Арменская сторона в судебном порядке обвиняет грузинскую православную церковь в подделке документов, аргументируя тем, что якобы "Тандоянц Сурб Аствацацин" - армянская церковь, и что ее "армянское происхождение" основано на фактах и архивных данных. К слову сказать, за последнее время эта тема активно муссируется в соцсетях, и снова всплыла на повестке армянских СМИ.

Армяне недовольствуют тем, что судебное заседание по вопросу армянской церкви Пресвятой Богородицы ("Тандоянц") в Тбилиси переносится из раза в раз, и сейчас они напряженно ожидают итоговых документов, которые были рассмотрены во время слушаний по делу церкви "Тандоянц" 14 июня. Ереванские СМИ трепетно сообщают, что уже осенью этого года станет ясно принадлежность храма Пресвятой Богородицы ("Тандоянц") к Армянской Апостольской, или Грузинской Православной церквям.

Основной посыл армянской стороны в том, что якобы в архивах Армении и Грузии существуют документы, доказывающие, что церковь "Тандоян", построенная в XIX веке в Тбилиси армянская. И на данный момент их главная цель методом судебных исков помешать властям Тбилиси, зарегистрировать в реестре грузинскую православную церковь.

Кстати, ранее грузинская Патриархия заявляла о том, что на месте "Тандоянц" был православный храм, и как доказательство приводила две надгробные плиты с надписями на грузинском языке. Армянская сторона, разумеется, опровергает эту версию, заявляяя о том, что мол до образования СССР храм якобы принадлежал Армянской апостольский церкви, а уже после развала СССР территория церкви перешла в собственность государства.

Комментируя данный вопрос Day.Az, известный грузинский эксперт, президент Кавказского международного центра исследований геоистории и геополитики Гурам Мархулия, заявил о том, что в архивах Грузии нет никаких документов, указывающих, что эта церковь когда-то принадлежала армянам.

По его словам, доводы армян о принадлежности грузинской церкви Армении беспочвенны и не соответствуют действительности.

"Армяне всегда причисляли грузинские храмы к своим, причем без всяких оснований на это. Пару лет назад, во время археологических работ в т.н. церкви "Норашен" в Тбилиси были обнаружены каменные плиты XVI в., уже тогда археологи обнаружили в основании храма захоронения с грузинскими надписями, что собственно и подтверждает принадлежность церкви Грузии. Это всего лишь один из пример того, что армяне нагло выдают грузинское наследие за свое", - заявил грузинский эксперт, отметив, что притензии армян относительно грузинской православной церкви абсолютно необоснованны.

Матанат Насибова