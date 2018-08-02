Россия может лишить Армению оборонного кредита

По мнению близкого к ОДКБ собеседника российского издания "Коммерсантъ", "попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками". Близкий к администрации президента Владимира Путина источник сказал "Ъ", что "армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации". Вопрос о возможной замене Хачатурова в ОДКБ решат не ранее съезда Совета коллективной безопасности организации, который намечен на 8 ноября.

На фоне напряженности могут сорваться и сделки на поставки Армении российского оружия. Как сообщили топ-менеджеры двух российских оборонных контрактов, судьба второго пакета соглашений, которые предусматривали выдачу Еревану кредита на 100 миллионов долларов, в данный момент - "под большим вопросом". Контракты включали в себя поставки стрелкового оружия, средств инженерной связи, транспорта, дивизиона комплекса "Искандер-Э" и истребителей Су-30СМ, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, что в конце минувшего года правительство Армении утвердило проект нового соглашения с Москвой о предоставлении оборонного кредита. На этот раз - в объеме 100 миллионов долларов.

В проекте соглашения говорится, что российская сторона предоставляет Еревану государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах США. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.

Кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Срок использования - с 2018 по 2022 годы.

Ранее Россия уже выделяла Армении кредит на закупку вооружений в размере 200 миллионов долларов. Как заявил на днях министр обороны РА Давид Таноян, поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов полностью завершены. По его словам, поставлено современное оружие и вооружения, которого нет даже на вооружении российской армии (!).

Не исключено, что после демарша, устроенного Ереваном, в Москве задумаются о дальнейшем льготном вооружении Армении. А тем более предоставлении ей оружия, которого, как утверждает Таноян, нет даже у самой России.

Зульфугар Ибрагимов