Азербайджан утвердил свое место в космическом клубе - Azerspace-2 на орбите

Во вторник, 25 сентября, с космодрома Куру Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане состоялся успешный запуск второго телекоммуникационного спутника Азербайджана "Azerspace-2". Азербайджанский спутник доставила на орбиту европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5.

Как сообщается, "Azerspace-2" стал третьим космическим аппаратом в истории Азербайджана. Он призван расширить спектр услуг и географию деятельности национального спутникового оператора "Азеркосмос". Сигнал "Azerspace-2" охватит страны Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, Западной и Центральной Африки. Срок работы спутника на орбите составит как минимум 15 лет. В подготовке и эксплуатации аппарата также участвовала компания Intelsat.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов - Intelsat и ОАО "Азеркосмос". Для "Азеркосмос" спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat - непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), а генеральным подрядчиком Azerspace-2/Intelsat 38 - компания Maxar Technologies. Спутник оснащен транспондерами Ku-диапазона и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и так далее. Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

С этим большим успехом поздравил азербайджанский народ Президент страны Ильхам Алиев. Как отмечается в послании, запуск нового спутника - это очередная победа нашей страны, очередной успех нашего государства.

"За последние пять лет Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба мира и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. Вывод спутников на орбиту демонстрирует силу нашего государства, нашу политику. У нас уже три спутника: телекоммуникационный спутник "Azerspace-1", наблюдательный спутник "Azersky" и "Azerspace-2"", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул огромное значение спутников для Азербайджана с точки зрения информационной безопасности, устранения зависимости от зарубежных партнеров в области телекоммуникаций. Кроме того, как отметил глава государства, развитие космической промышленности играет существенную роль в подготовке кадров. Достаточно сказать, что большинство задействованных в управлении спутниками - азербайджанские специалисты, причем основная часть из них - молодежь.

Подчеркнув роль развития космической промышленности с точки зрения углубления международного сотрудничества Азербайджана в этой области, Президент Ильхам Алиев отметил и коммерческую сторону.

"Спутники одновременно имеют коммерческую сторону. Сегодня Азербайджан экспортирует свою продукцию, и в результате работы спутников в нашу страну поступает валюта. В то же время успехи, достигнутые Азербайджаном в космической промышленности, развивают наш ненефтяной сектор, продвигают нашу ненефтяную промышленность. Неслучайно, согласно показателям восьми месяцев этого года, ненефтяная промышленность в Азербайджане увеличилась примерно на 11 процентов. Одновременно, посредством наблюдательного спутника "Azersky" мы можем регулярно отслеживать все события, происходящие в любой точке не только нашей страны, но и всего мира. Спутнику "Azersky" принадлежит особая роль в деле усиления оборонного и военного потенциала Азербайджана. В результате работы данного спутника мы полностью устранили внешнюю зависимость и в этой области, оказывая многим странам спутниковые услуги.

Спутники представляют большое значение для реализации наших инфраструктурных проектов и сохранения действующей инфраструктуры. Развитие сельского хозяйства, контроль за экологической обстановкой, рациональное использование земель - наблюдательному спутнику "Azersky" принадлежит особая роль во всех этих делах", - говорится в поздравлении главы государства.

В заключение Президент назвал вывод на орбиту телекоммуникационного спутника "Azerspace-2" очередной исторической победой Азербайджана.

Напомним, что первый азербайджанский спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы 8 февраля 2013 года. В 2017 году были обнародованы данные о доходах от Azerspace-1 за четыре года эксплуатации. Доходы составили 80 миллионов долларов. Причем, как отмечали в ОАО "Азеркосмос", порядка 80 процентов ресурсов Azerspace-1 уже коммерциализированы, и прогнозируется ежегодный рост объемов продаж спутниковых ресурсов. Полностью спутник начнет окупать вложенные инвестиции после восьми лет эксплуатации на орбите. На данный момент же главное, что за четырехлетний период с момента выхода Azerspace-1 на рынок спутниковых услуг удалось сделать его орбитальную позицию узнаваемой, а с 2014 года все азербайджанские телерадиоканалы стали вещать посредством спутника Azerspace-1.

Высокая доходность спутника позволила азербайджанскими специалистам начать думать об экономических выгодах, которые Азербайджан может получить от реализации проекта запуска уже четвертого спутника на орбиту.

Что касается наблюдательного спутника Azersky, который в соседней Армении склонны называть "разведывательным" или "шпионским", то аппарат запущен, исходя из интересов не только обороны и безопасности, но и самых разных сфер жизнедеятельности нашего государства, в том числе сфер экологии и сельского хозяйства, о которых говорил в своем послании Президент страны. Снимки, получаемые со спутника, безвозмездно предоставляются научному сообществу страны для проведения исследований в различных областях.

Как отмечал Trend источник, близкий к проекту, в настоящее время принадлежащий Азербайджану спутник Azersky и спутник SPOT 6 компании Airbus Defence and Space используются в формате группировки для оказания более качественных услуг по дистанционному зондированию Земли. Спутники позволяют ежедневно проводить съемку участков поверхности Земли площадью шесть миллионов квадратных километров. Разрешение полученных снимков составляет 1,5 метра. Группировка спутников создаст широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повысит оперативность получения новых изображений, отметил источник.

И что важно - управление спутниками осуществляется непосредственно сотрудниками "Азеркосмос". Так, в августе прошлого года в сотрудничестве с французской компанией Airbus Defence and Space был создан центр управления низкоорбитальным спутником Azersky. Центр управления расположен в основном управлении спутником Azerspace-1 (37-й километр трассы Баку-Шамахы).

В настоящее время ОАО "Азерикосмос" оказывает услуги телерадиокомпаниям, госструктурам, телекоммуникационным компаниям Малайзии, России, Германии, Украины, Египта, Грузии, ОАЭ, Турции, Ливана, Камеруна, Великобритании, Кыргызстана, Таджикистана, Эстонии, Беларуси и др.

Вывод на орбиту второго телекоммуникационного и третьего в целом спутников Азербайджана позволит еще более расширить эти возможности и откроет перед нашей страной новые горизонты. Это прекрасный пример мирного использования космического пространства, сотрудничества во имя безопасности и решения общечеловеческих проблем. Одним словом, Азербайджан стал равноправным и очень полезным членом космического клуба.

Лейла Таривердиева