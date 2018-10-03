Политический кризис в Армении: в дело вступили террористы

Партия "Сасна црер" в среду выступила с заявлением относительно внутриполитической ситуации в Армении, выразив крайнюю обеспокоенность "мягкой" стратегией премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к представителям прежних властей. Об этом сообщила пресс-служба свежеиспеченной партии.

Как известно, премьер-министр пытается разрешить кризисную ситуацию путем переговоров с взбунтовавшимися парламентскими фракциями. А переговоры - это не те методы, которые могут понравиться террористам, коими являются члены "Сасна црер", экстремистской группировки, придавшей себе на днях благопристойный вид путем преобразования в партию. Но от перестановки слагаемых сумма, как все знают, не меняется. И террористическую суть новой "звезды" политического небосклона Армении спрятать не удалось.

Как отмечено в сообщении, волей суверенного народа являются "живые" Конституция и законы. Необходимо руководствуясь этим, внедрить переходное правосудие, что позволит не только исключить возможность любых политических потрясений, но и даст возможность правительству быстро и эффективно выйти из управленческого кризиса и встать на путь развития. Призываем повиноваться воле народа и логике революции и осуществить соответствующие шаги для урегулирования этой опасной ситуации", - говорится в обращении партии профессиональных террористов, первой в своем роде в мире.

Что подразумевается под этими сдержанным, на первый взгляд, заявлением и выражениями типа "переходное правосудие"? Принимая во внимание методы самой группировки, не ошибемся, если скажем, что это - жесткие меры, законы военного времени и "революционное" правосудие вплоть до расстрела "контрреволюционных" элементов на месте.

Это заявление о слишком "мягких" мерах можно воспринимать и как некое предупреждение и "контрреволюционерам", и действующим властям. "Сасна црер" на состоявшемся недавно съезде совершенно четко и конкретно определила свои цели и задачи. И это задачи, которые должны напугать и само армянское общество. Террористическая партия преследует экстремистские, ультра-националистические и расистские цели, направленные на реализацию самых уродливых проявлений агрессивного армянского национализма. Такие же подходы применяются и к решению внутриполитических задач, что ярко проявило себя во время июльского теракта 2016 года, когда в центре Еревана саснацреровцами было захвачено здание ППС. В ходе террористического мятежа были убиты трое полицейских, нанесен серьезный ущерб государственному имуществу.

Придя к власти. Никол Пашинян по только ему одному ведомым причинам выпустил террористов на свободу. На данный момент, как сообщают армянские СМИ, из 31 арестованного освобождены 27 участников вооруженной группы "Сасна црер", в том числе, один из ее лидеров Араик Хандоян, известный под псевдонимом "Одинокий волк".

Террористы принесли новому премьеру присягу верности. Но террорист остается террористом, даже нацепив галстук и назвавшись политиком. И очень скоро у властей возникнут с освобожденными бандитами проблемы, если Пашинян не станет выбрасывать депутатов РПА из окон парламента и не прикажет стрелять в любого, кто окажется не согласен с мнением толпы.

Зульфугар Ибрагимов